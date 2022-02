Les pompiers interviennent pour un malaise : ils se font voler leurs affaires dans leur camion

Ce mardi 15 février, peu avant trois heures du matin, les sapeurs-pompiers arrivent chez une personne victime d'un malaise à Wavrin, près de Lille. Ils entrent dans le domicile et ferment leur camion à distance, mais le bip ne retentit pas, les portes ne sont pas fermées.

L'un des soldats du feu ressort et s'aperçoit que deux ou trois très jeunes hommes sont entrés dans la cabine et qu'ils volent tout ce qu'ils trouvent : des boites de gants, des masques, les clés de maison et de voiture d'un des secouristes. Ils essayent même d'arracher la console qui sert à allumer le gyrophare.

Selon le SDIS, ils étaient "probablement ivres" et ils n'ont pas essayé de s'enfuir en courant. Les pompiers bloquent l'un d'entre eux jusqu'à l'arrivée des gendarmes.

Ensuite, les pompiers font ce pourquoi ils sont là : Ils transportent la victime à l'hôpital, elle va bien.

Puis ils reviennent sur place et retrouvent les clés et d'autres affaires dérobées. Ils vont porter plainte. Le SDIS 59 doit faire de même pour le matériel cassé.

Déjà, la veille, lundi 14 février, des pompiers avaient reçu des crachats plein de sang lors d'une intervention avec deux blessés graves, après un accident de la circulation à Loos.