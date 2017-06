Pendant la Fête de la Musique, un automobiliste, ivre, sans permis, sans assurance, percute des barrières de sécurité

L'impressionnant accident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans une petite rue du centre-ville de Laval.

On a probablement évité le pire la nuit dernière pendant les festivités du 21 juin. La fête battait son plein dans les rues lavalloises quand, rue de Rennes, une petite rue lavalloise, une voiture est arrivée à vive allure. Le véhicule a percuté des barrières de sécurité et s'est retrouvé sur le toit sous l'effet du choc. Le conducteur s'est retrouvé coincé, légèrement blessé. Impossible de fuir. Les pompiers et la police sont arrivés sur les lieux. L'homme, dont l'âge n'a pas été précisé, avait beaucoup bu. Circonstance aggravante : il roulait sans permis et sans assurance. Il a été placé en garde à vue au commissariat. Aucun passant n'a été blessé lors de ce spectaculaire accident.