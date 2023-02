Pendant leur séjour au ski, deux inconnus prennent leurs aises dans l'appartement d'un couple à Toulouse

Alors qu'un couple de Toulousains profitait d'un séjour à la montagne, deux hommes se sont introduits par effraction à leur domicile dans la nuit du lundi 31 au mardi 1er février, dans le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse. C'est le voisin d'à côté qui, étonné par le bruit qu'il entend de l'autre côté du mur, finit par se pencher sur le balcon et voit de la lumière allumée. Il appelle alors la police.

Un équipage de la BAC, la brigade anti criminalité, se rend sur place et trouve la porte d'entrée du logement fracturée. Deux hommes sont à l'intérieur et fouillent les placards. Il s'agit d'un jeune mineur et d'un homme âgé de 28 ans. Ils disent aux policiers "qu'ils cherchaient un endroit calme et abandonné pour se reposer et sont restés là quelques heures".

Interpellés pour violation de domicile par effraction, le jeune mineur comparaitra prochainement devant un juge des enfants. L'homme de 28 ans a été déféré devant un magistrat ce mercredi après-midi.