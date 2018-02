Salah Abdeslam passera ses nuits à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pendant la durée de son procès qui s'ouvre ce lundi en Belgique. Le djihadiste français, originaire de Roubaix dans le Nord, doit être jugé pour une fusillade avec des policiers survenue à Bruxelles le 15 mars 2016, dans une des planques où il s'était réfugié pendant sa cavale de quatre mois.

Ses conditions d'hébergement à la prison de Vendin-le-Vieil sont en tout point semblables à celles dans lesquelles il est détenu à Fleury Mérogis depuis son interpellation.

Sous haute sécuritée

Salah Abdeslam dispose d'une cellule isolée de 12m², équipée d'un lit et d'une télévision et placée sous surveillance permanente de caméras vidéos! ce sont les seules informations qui ont filtré jusqu'à présent. Il occupera visiblement une aile entière du centre de détention actuellement inoccupée, celle qui est destinée a accueillir un centre d'évaluation pour les détenus radicalisés.

« Si ce procès a lieu, plus vite c'est fait, plus vite on sera tranquille. On a beaucoup de choses à faire sur Vendin. Nous, ça nous perturbe un peu pour les projets en cours, justement pour les projets d'évaluation pour les radicalisés », explique Gregory Strempk, représentant UFAP, qui espère que tout celà sera réglé dans les plus brefs délais.

Moyen de transport secret

Quant aux conditions de transport d'Abdeslam vers Bruxelles tous les jours, rien n'a filtré. On ne sait pas si le terroriste prendra la route ou les airs.

En tout cas, ce sont les ERIS qui devraient prendre en charge sa surveillance à Vendin-le-Vieil. Les ERIS sont à l'administration pénitentiaire ce que les GIPN ou le GIGN sont à la police ou à la gendarmerie, des équipes d'élites spécialisées.