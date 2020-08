Penmarc'h : un septuagénaire soupçonné d'attouchements sexuels sur une petite fille

Une fillette de 9 ans a donné l'alerte, dimanche 16 août. Elle a elle-même appelé les secours et leur a expliqué avoir été la cible d'attouchements, avant même de prévenir ses parents. Le suspect a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire.

Un homme de 72 ans a été arrêté, dimanche, au camping de Penmarc'h. Il est soupçonné d'attouchements sexuels sur une fille de 9 ans. Le suspect et la petite fille sont tous les deux des clients au camping mais ne se connaissaient pas.

La fillette appelle le 17 avant même de prévenir ses parents

C'est la fillette, déjà sensibilisée à la question par ses parents, qui a donné l'alerte en composant le 17 sur son téléphone portable. Elle a ensuite prévenu son père et sa mère, qui l'ont accompagnée pour porter plainte. Elle a expliqué aux enquêteurs que l'adulte lui aurait caressé la cuisse et le sexe par-dessus sa culotte.

L'homme décrit par la fille a été interpellé et placé en garde à vue dans la foulée, dimanche. Âgé de 72 ans et originaire de l'Orne, le suspect est un habitué du camping. Les premiers témoignages recueillis au camping par les enquêteurs avancent un comportement problématique du septuagénaire, notamment des regards appuyées envers les fillettes.

Une information judiciaire a été ouverte et le suspect a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.