Penol : un couple d'agriculteurs s'est fait dérober cinq porcelets en pleine nuit

"C'est inadmissible de rentrer comme ça chez les gens et voler de si petites bêtes qui ne demandent qu'à être avec leur maman" peste Alexandra, co-gérante de la ferme Piery à Penol avec son campagnon Raphaël. Dans la nuit du 2 au 3 avril, cinq de leurs porcelets, nés la semaine d'avant, ont été dérobés. Trois ont été retrouvés ce lundi à Renage, près de l'ancienne papeterie, mais un seul était encore en vie.

On n'a pas le droit de saccager notre travail - Alexandra, éleveuse productrice de bovins et de porcins à Penol.

Ce sont deux jeunes qui ont alerté le couple ce lundi. Ils sont allés identifier les trois porcelets qui étaient bien les leurs. Samedi, dans la foulée de la découverte du vol de leurs animaux, Alexandra avait publié un message sur Facebook partagé plus de mille fois.

"Pourquoi nous ? Pourquoi voler des porcelets de cet âge ? Pour en faire quoi ? Les torturer ? Les engraisser ?" se demande l'éleveuse. "Je pense que les personnes qui ont fait ça n'ont aucune conscience" dit encore Alexandra.

Trois des cinq porcelets disparus ont été retrouvés ce lundi. Mais seul un était encore en vie. - Ferme Piery

"Agriculteur, c'est un métier dur. On est tributaire du temps et on est encore tributaire de gens qui nous volent, qui incendient. Ça devient vraiment compliqué" explique encore Alexandra. D'autant plus que leur quotidien n'est plus le même depuis ce vol. "Nos deux truies sont agressives, on ne peut plus rentrer dans le box. Je pense qu'elles associent l'humain à la torture. On ne sait même pas si le petit qu'on a retrouvé va être accepté par sa mère" raconte Alexandra.

Le couple a déposé une plainte à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte pour retrouver les traces du ou des voleurs. Alexandra et Raphaël vont maintenant fermer leur enclos. Comme il était ouvert, le ou les malfrats n'ont pas eu besoin d'entrer par effraction.

Des vols d'animaux de plus en plus fréquents en Isère

Ce phénomène n'est pas nouveau en Isère. En mars dernier, un éleveur de Saint-Just-Chaleyssin a été volé à deux reprises. Fin mars, une brebis et plusieurs agneaux ont disparu. Plus récemment, ce week-end aussi, d'autres agneaux ont été dérobés.