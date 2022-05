Pénurie d'huile de tournesol : un producteur de vinaigrette adapte sa recette en Dordogne

Vous l'avez sûrement remarqué dans les rayons de votre supermarché : l'huile de tournesol manque un peu partout. Cette pénurie est la conséquence de la guerre en Ukraine. Le pays est un des plus gros exportateurs au monde. 50% de la production mondiale vient d'Ukraine et 100% des importations européennes proviennent du pays. "Les prix de l'huile de tournesol ont explosé, raconte Stéphane Douence, le directeur général de la vinaigrerie Tête Noire, installée à Prigonrieux. Avant on payait 1.500 euros la tonne, maintenant on atteint les 3.000 euros." Le dirigeant était l'invité de la Nouvelle éco ce lundi matin sur France Bleu Périgord.

Un prix qui a doublé

L'entreprise utilise 350.000 litres d'huile de tournesol par an. Face à la hausse de ces prix, elle a donc dû s'adapter, en changeant sa recette de vinaigrette. "On utilise de l'huile de colza à la place, explique Stéphane Douence. Ce n'est pas gênant car c'est neutre en goût et l'huile de colza est plus nutritive." En revanche, il ne sait pas encore à combien sera fixé le prix de ce nouveau produit. Les négociations sont encore en cours.

L'huile de colza remplace l'huile de tournesol

En France, de l'huile de tournesol est produite mais en bien moins grande quantité. Par hasard, la Tête Noire a lancé une nouvelle marque intitulée "Fabrique des Saveurs", qui utilise des huiles françaises. Ils ont déjà un vinaigre balsamique et trois vinaigrettes. Un hasard qui est bien tombé.