Pénurie de carburant : dans le Gard, des restrictions prolongées et de nouveaux publics prioritaires

Face aux difficultés d’approvisionnement en carburant rencontrées par certains services de sécurité et de secours essentiels pour garantir la sécurité, l’ordre et la santé publics, la préfète du Gard maintient ce lundi soir les mesures régulant la distribution de carburant jusqu’au 21 octobre inclus et élargit la liste des publics prioritaires aux magistrats et fonctionnaires de justice. Par ailleurs, une dérogation à l’interdiction de remplissage de jerricans est désormais accordée aux professionnels pour des engins et outils des secteurs du BTP, de l’entretien des espaces verts et du forestage, dans la limite de 20 litres.

La préfète du Gard en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun, pour satisfaire les besoins de tous.

Interdiction du remplissage de jerricans

Depuis le 11 octobre, la vente et l’achat de carburants dans des jerricans ou autres contenants transportables manuellement sont interdits sur l’ensemble du département, à l’exception des besoins professionnels pour des engins et outils des secteurs du BTP, de l’entretien des espaces verts et du forestage dans la limite de 20 litres.

Limitation du volume d’achat de carburant

Les volumes d’achat de carburant dans le Gard sont toujours limités à 30 litres (véhicules légers de moins de 3,5t de PTAC), à 120 litres (véhicules entre 3,5t et 12t de PTAC) et 200 litres (véhicules de plus de 12t de PTAC).

14 stations-service mobilisées pour l’approvisionnement des véhicules définis comme prioritaires

Depuis le 12 octobre et jusqu’au 21 octobre minuit, les stations-services mentionnées ci-dessous sont tenues de mettre à disposition du carburant pour le ravitaillement des services et personnels des professions prioritaires.

Alès Centre : commercial CORA Quai du mas des hours ,Super U Chemin Bruèges

Aigues-Mortes : Super U 3, route des plages - St Roman

Anduze : Station Avia – garage Rollin 24, avenue du pasteur Rollin

Bagnols-sur-Cèze : Carrefour market 1-5 route de Nîmes

Beaucaire : Station ENI ZI Domitia Sud

La Grand’Combe : Intermarché 1, rue des Tuilleries

Les Angles : Centre Leclerc 1, avenue de Tavel

Le Vigan : Super U Avenue Sergent Triaire

Nîmes Centre : Leclerc Route de Beaucaire, Total access 2705, route de Montpellier

Saint-Gilles : Intermarché Route d’Arles

Sommières : Intermarché Route de Saussines, Chemin de Campagne

Uzès : Carrefour Uzès, ZAC Pont des Charettes

La liste des usagers prioritaires mise à jour :