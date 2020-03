Pénurie de masques : le directeur du SAMU 31 concède une "politique d'épargne"

Vincent Bounes, directeur du SAMU 31, a fait le point sur l'épidémie de coronavirus ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie. Il confirme que les masques sont le plus possible économisés au CHU de Toulouse.

Au quatrième jour de confinement, le directeur du SAMU 31 était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi matin. Vincent Bounes réexplique la nécessité de rester chez soi et revient sur la pénurie de masques pour les soignants. Il décrit une "politique d'épargne raisonnée", au CHU de Toulouse.

"On a porté l'extension (durée de vie d'un masque) à huit heures, on est effectivement dans une politique d'épargne, d'épargne raisonnée où on balance entre la préciosité des masques et la protection des soignants. Mais à l'heure actuelle tous les soignants qui ont besoin de porter un masque en ont. On a des stocks et on espère avoir de nouveau des approvisionnements", dit Vincent Bounes.

EXPLICATIONS - Vincent Bounes, directeur du SAMU 31 Copier

Vincent Bounes se dit par ailleurs très touché par les applaudissements organisés tous les soirs, partout en France, aux fenêtres des appartements et maisons pour soutenir les soignants : " On a beaucoup tapé sur l'hôpital donc oui ça nous touche beaucoup, ça fait plaisir parce que oui on est là, oui on a un peu peur mais on est là pour vous et franchement ça fait chaud au coeur".