Carentan, France

A Carentan-les-Marais, dans la Manche, deux cabinets médicaux restent vacants au pôle de santé ambulatoire et des médecins sont temporairement indisponibles. De nombreux habitants défilent en ce moment en mairie pour dénoncer la situation. Le maire alerte aujourd'hui dans un communiqué toutes les instances : l'Agence régionale de Santé, le département de médecine générale de Caen, l'ordre des médecins et l'Union régionale des médecins libéraux...

Le maire de Carentan-les-Marais est désespéré, Jean-Pierre L'Honneur " je suis catastrophé. Nous avions déjà une carence et là nous avons eu un décès de médecin et deux autres sont en arrêt maladie pour plusieurs mois. Aujourd'hui c'est une catastrophe. Les patients ne peuvent plus avoir rendez-vous avant 10 ou 15 jours alors j'alerte toutes les instances. Cette situation va contribuer à engorger les Urgences des hôpitaux."

Le maire de Carentan qui tient aussi à rassurer la population inquiète et rappelle qu'il met tout en oeuvre de son côté avec la communauté de communes de la Baie du Cotentin pour attirer de nouveaux médecins "nous avons mis des offres en ligne, un jeune médecin de Carentan va aller à un job dating à Paris le 14 décembre , nous avons lancé des appels sur les réseaux sociaux et dans des agences de recrutement pour des médecins même étrangers. Nous avons deux cabinets de disponibles avec des offres de location très attractives pour celle et ceux qui s'installeraient".