Le SDF inconnu de Pau a sans doute été identifié : Pépé s'appelle Jean-Marc

Par Daniel Corsand, France Bleu Béarn

On ne connaissait que son surnom : Pépé. Ce SDF a été retrouvé mort en décembre. Après la diffusion du reportage de France Bleu Béarn, Christian et Nathalie Routier ont fait le rapprochement avec Jean-Marc, qu'ils ont hébergé à son arrivée en Béarn il y a plus de 40 ans.