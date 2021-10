Perché sur une grue à 40 mètres de haut au sud de Toulouse, il veut que son fils handicapé soit placé

À Cugnaux, au sud-ouest de Toulouse, un père de famille est perché sur une grue ce mercredi matin. Il revendique le placement de son enfant handicapé dans une structure adaptée. Pompiers et gendarmes sont sur place.

Un homme est perché sur une grue à 40 mètres de haut à Cugnaux, au sud-ouest de Toulouse. Les pompiers, prévenus vers 7h30 ce mercredi matin, indiquent qu'il ne veut pas sauter, mais qu'il souhaite alerter sur sa situation. L'homme d'une cinquantaine d'années a déployé une banderole. Il demande le placement de son fils handicapé dans une structure adaptée.

Gendarmes et pompiers sont sur place, à l 'angle de l'avenue du Comminges et rue de Las Borios. Deux hommes du GRIMP sont montés sur la structure pour fixer le désespéré à un harnais et lui donner une couverture de survie.