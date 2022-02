Percutée mortellement par le tram de Tours en 2018, son mari demande à la justice 100.000 euros de réparation

En 2018, une femme de 61 ans, sourde, était mortellement percutée par le tram de Tours. Son mari demande 100.000 euros de réparation et la reconnaissance de la responsabilité entière de Keolis.

C'était le premier accident mortel depuis la mise en service du tram à Tours en 2013. Le 20 avril 2018, une femme de 61 ans atteinte de surdité est percutée par le tram entre la gare de Tours et le Palais des Sports. Le procès s'est tenu, ce jeudi 24 février, au civil seulement puisqu'aucune poursuite pénale n'a été engagée.

Une audience pour déterminer les responsabilités de l'accident

La 1ère chambre du tribunal judiciaire a donc uniquement examiné le montant des réparations. Avec d'un côté, le mari de la victime qui demande 100.000 euros de dommages et intérêts ; de l'autre, Keolis la société d'exploitation du tram et le conducteur du tram. Et au centre, la question de la responsabilité de l'accident.

Ce 20 avril 2018, vers 17h, cette femme de 61 ans marche le long des voies du tramway à Tours, en direction du Palais des Sports. Elle traverse alors, sans voir ni entendre la rame arriver sur elle. Percutée, elle n'a pas pu être réanimée et meurt sur place.

Une responsabilité partagée, pour Keolis

Pour la société d'exploitation Keolis, la responsabilité est partagée. "Le conducteur, qui avait déclenché le freinage d'urgence, ne peut pas obtenir un arrêt complet et immédiat. Il ne pouvait plus rien faire", expose Me Viviane Thiry, avocate de la défense.

La victime traverse au dernier moment, ce qui interdit toute possibilité d'éviter l'accident - Me Viviane Thiry

Devant la cour, elle invoque également "un moment d'inattention de la victime". "Elle n'a malheureusement pas regardé ce qu'il pouvait se passer autour d'elle au moment où elle décide de traverser, et elle traverse au dernier moment, ce qui interdit toute possibilité d'éviter l'accident." L'avocate plaide donc une responsabilité partagée, avec un montant de dommages et intérêts ramené à 23.000 euros.

Le conducteur entièrement responsable pour le mari de la victime

Pour Me Jean-Jacques Rinck, l'avocat du mari, la responsabilité de Keolis et du conducteur est au contraire clairement établie. "Au moment du choc, il roulait à 30 km/h. Or la rame était bondée. Il n'a pas pu s'arrêter et a traîné le corps de cette pauvre femme sur dix mètres", expose l'avocat.

Le droit de priorité n'est pas un droit de tuer - Me Jean-Jacques Rinck

Certes, il a activé les gongs et les klaxons du tram, mais la sexagénaire, sourde et appareillée, n'a pas pu les entendre. "Même si le tramway est prioritaire sur sa voie, le droit de priorité n'est pas un droit de tuer".

Michel, le mari de la sexagénaire mortellement percutée par le tram à Tours, et Me Jean-Jacques Rinck, son avocat, demandent 100.000 euros de dommages et intérêts à la justice. © Radio France - Chloé Martin

Les demandeurs réclament donc 100.000 euros de dommages et intérêts, notamment au préjudice d'anxiété de mort imminente. "Elle a eu conscience de sa mort. Un témoin a vu une larme couler sur sa joue", raconte l'avocat.

L'espoir de voir les règles de sécurité changer

Ce jeudi, c'est sur les joues de Michel que les larmes coulent. Très ému pendant l'audience, il espère que les "juges feront preuve de lucidité". Au-delà de la réparation financière, il veut surtout voir les choses changer. "En quatre ans, rien n'a été fait. La surdité est un élément dans l'accident de mon épouse, mais quid des personnes âgées qui souffrent d'impotence ? Quid des enfants ? Il faut qu'il y ait une prise de conscience et que Keolis prenne un certain nombre de décisions sécuritaires pour que cela n'arrive plus."

Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 12 mai prochain.