"On perd une partie de nous" : à Brionne, les habitants sous le choc après l'incendie du café des Sports

Très forte émotion à Brionne, dans l'Eure, au lendemain de l'incendie qui a ravagé le café le plus emblématique de la commune de 4 400 habitants. Les habitués défilent, les larmes aux yeux et viennent soutenir les jeunes propriétaires. Certains sont prêts à lancer une collecte.

Brionne, France

Sur la place principale de Brionne, un attroupement derrière des barrières. Egalement des voitures qui s'arrêtent pour prendre en photo le café des Sports, ou ce qu'il en reste. Une grande partie du toit dévoile un trou impressionnant. Et à l'intérieur de la brasserie, on ne voit que du noir.

Une institution plus que centenaire

"C'est vraiment désolant, ça me donne envie de pleurer, j'arrive pas l'imaginer. Ca fait plus de 100 ans qu'il y a un café ici sur la place du village, c'est une institution de Brionne", confie Françoise, une habitante de cette ville moyenne de l'Eure. Certains habitués ont les larmes aux yeux quand ils s'arrêtent face au café des Sports : "C'est une partie de nous qui s'en va, c'est un endroit que j'ai toujours connu, on va y boire un café le matin, ou le dimanche après le marché. Quand j'étais petite, j'y mangeais des crêpes. Et puis c'est vraiment triste pour les propriétaires", poursuit son amie Annie.

Les habitués sont nombreux à se presser devant le café © Radio France - Antoine Sabbagh

Effectivement, les habitants sont autant tristes pour le café que pour le couple de jeunes propriétaires qui l'a reprise il y a quasiment deux ans. "Ils sont adorables, travailleurs, ils mettent une bonne ambiance, c'est vraiment triste de voir tous leurs efforts partir en fumée. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir rouvrir vite", espère François.

Le feu serait d'origine électrique

Justement, les propriétaires se tiennent derrière les barrières, les yeux rougis et cernés. "C'est notre outil de travail qui est détruit, le feu est parti très vite. A priori c'est une origine électrique. On avait fermé quelques minutes avant, pour rentrer fêter Pâques avec notre fils de deux ans. C'est une immense tristesse mais ce qui fait chaud au coeur c'est de voir tous les témoignages de soutien, les messages Facebook, il y a même des gens qui nous apportent du café ou des croissants", raconte Anne-Sophie, la propriétaire de 32 ans.

Plusieurs clients sont prêts à lancer une collecte ou à y participer. "Comme pour Notre-Dame de Paris, y'a pas de raison, il faut aussi que l'argent aille à nous, qu'elle ne soit pas réservée qu'aux riches", affirme une habituée.

Des habitués sont prêts à donner de l'argent

De son côté le maire de la ville se tient aux côtés des propriétaires. "Je les ai eu au téléphone, nous leur fournissons une voiture et du personnel pour mettre certaines denrées à l'abri et je leur ai dit que ma porte était ouverte s'ils avaient besoin de quelque chose", nous explique Valéry Beuriot. Les propriétaires étaient assurés, leurs trois salariés se retrouvent au chômage technique.