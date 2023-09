"Perdre un enfant, ce n'est pas l'ordre des choses" : les proches de Kylian témoignent

L'ambiance est pesante ce jeudi 7 septembre aux Assises de Quimper. En ce troisième jour de procès, les proches et amis de Kylian Klising, tué à Carantec en 2021, ont témoigné les uns après les autres. Ils ont décrit qui était le jeune homme, âgé de tout juste 18 ans au moment de sa mort. Sa mère, Nathalie Le Goff a notamment pris la parole.

"Depuis deux ans, je suis en dent de scie"

A la barre, elle reste droite, malgré les sanglots. Nathalie Le Goff commence par raconter le jour qui a bouleversé sa vie. Les appels sans réponse, la visite des gendarmes et de la maire de Carantec et puis l'annonce. L'annonce de la mort de Kylian, son fils, poignardé. Le passage au commissariat, le moment où elle croise Rodolphe, l'ami de son fils, qu'elle supplie à genoux de dire ce qu'il sait. "Je ne l'ai jamais aimé. Pour moi, il profitait de mon fils." Mais Kylian ne cessait de le défendre. "Il était comme ça Kylian."

Et puis, il y a l'après. Les funérailles, les maladresses des gens, et les premiers articles de presse. "Il a été jugé, sali alors qu'on ne l'avait pas encore enterré." Elle décrit un fils doux et sage, "il taquinait souvent ses sœurs", avec qui il était très protecteur. Et puis, il y a l'impossibilité de réaliser. "Le matin je me lève, et je me dis que je vais voir sa petite bouille", une bouille qu'elle voit parfois dans certains enfants qu'elle croise. "Je m'effondre souvent", dit-elle en mentionnant la fois où elle s'est aperçu que le nom de Kylian avait disparu de ses papiers de mutuelle. "C'est dur".

"Je revis la mort de mon fils"

Elle attendait avec impatience ce procès, mais c'est compliqué, usant, éprouvant. "Je revis une seconde fois la mort de Kylian." Face aux déclarations des accusés, de certains témoins, elle a du mal à réaliser. Elle raconte la colère, parfois la haine et surtout la tristesse qu'elle vit avec ses proches "Perdre un enfant c'est pas dans l'ordre des choses." Mais elle veut rester forte, pour ses filles, les deux petites sœurs de Kylian, et les deux familles, Klinsing et Le Goff.

Samuel Klising, le père de Kylian, a lui aussi pris la parole. Lui commence par parler du projet de son fils d'ouvrir un restaurant de burger, parle des recettes que son fils avait déjà inscrite dans un carnet. "Il était prêt à se lancer". Il parle des démarches que son fils avait entrepris, de la formation auprès de la chambre des métiers qu'il voulait lui payer. Et puis, Samuel Klising parle de la voiture, une Laguna, qu'il comptait donner à son fils, une fois qu'il aurait eu son permis. Sa voix se brise. Il craque. Comme son ex-compagne, il demande que justice soit rendue, "déjà que nous sommes dénigrés", en référence aux insultes dont Kylian a été parfois victime, étant en partie issu des gens du voyages.

"Mon frère est mort pour rien"

Des insultes qui faisait voir rouge le jeune homme. Une fois au lycée, il s'était battu avec un camarade après des insultes racistes. "Il n'aimait pas qu'on s'en prenne aux gens qu'il aimait", raconte Lou-Anne, sa petite sœur. "C'était un amour, il était très protecteur." Elle raconte comment son frère était parfois "trop gentil", "il allait tout le temps défendre ses potes". "Il ne se bagarrait pas pour le plaisir de se battre", tient à préciser la jeune femme.

Après un silence, elle déclare : "Je le savais déjà avant, mais encore plus depuis mardi, je me dis que mon frère est mort pour rien. Ce n'aurait pas dû être lui ce jour-là." Pour la jeune femme aussi ce procès est important, elle en attend beaucoup.

Le verdict est attendu ce vendredi. L'accusé principal risque jusqu'à 30 ans de prison.