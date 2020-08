Père de famille tué à Harnes : le conducteur interpellé relâché, nouvelle garde à vue en cours

Il était soupçonné d'avoir tué un homme, en le renversant avec son camion, à Harnes (Pas-de-Calais) dans la nuit de lundi à mardi : un homme de 57 ans vient d'être mis hors de cause. Ce chauffeur routier avait été interpellé après le drame, et placé en garde à vue. Au regard des éléments réunis par les enquêteurs, il a été mis hors de cause. Un autre homme a été interpellé et placé en garde à vue, indique ce vendredi le parquet de Béthune, en charge du dossier.

