VIDÉO - "Quand allez-vous vous occuper de cette insécurité dans notre pays?" (Patricia Perez à Jean Castex)

"Comment vous expliquer la douleur d'une mère ? Comment vous expliquer que je survis à la mort de mon fils pour ma fille ?" C'est la voix chargée d'émotion que Patricia Perez s'est adressée au Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir dans l'émission "Vous avez la parole" sur France 2. En juillet 2018, son fils Adrien venait de fêter ses 26 ans lorsqu'il a été tué d'un coup de couteau à la sortie d'une discothèque de Meylan. "On nous arraché notre fils de la pire des manières!" a-t-elle insisté, assise au côté de son mari.

"Rien n'a changé"

Le couple intervenait en duplex depuis le siège du Dauphiné Libéré à Veurey-Voroize. "Cela fait deux ans que mon fils est parti, deux ans que rien n'a changé" poursuit-elle tout en reconnaissant que ce n'était pas la faute de Jean Castex, en poste depuis le mois de juillet. "Quand allez-vous vraiment vous occuper de cette insécurité dans notre pays? Donnez-nous une réponse, et des actes s'il-vous-plaît!"

8% de plus pour la justice en 2021

"Je suis bouleversé parce que je viens d'entendre, a d'abord répondu le Premier Ministre. Je m'incline à la mémoire de votre fils." Jean Castex a ensuite annoncé "un renforcement des moyens de la justice" - 8% de budget en plus en 2021 et 900 recrutements immédiats (magistrats, greffiers, etc.). "Une grande partie de la solution dépend de la célérité de la réponse pénale" estime le Premier Ministre qui rappelle que la France est au 23e rang en Europe pour les moyens alloués à la justice. Quant aux policiers, les effectifs auront augmenté de 10.000 agents sous le quinquennat d'Emmanuel Macron assure le chef du Gouvernement.

Déception

Un peu plus tard dans l'émission, Bruno Perez, le père d'Adrien, lui a lancé : "vous parlez de chiffres" avant de déplorer que l'on relâche parfois des délinquants. "Il faut serrer la vis (...). Vous devez faire peur à la délinquance" estime-t-il. Interrogés à l'issue de l'émission par nos confrères du Dauphiné Libéré, les parents ont exprimé leur déception. "On nous a fait venir pour faire cette émission, mais on ne nous a pas laissés parler", déplore Bruno Perez dans cette interview.