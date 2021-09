Périgord : 6 ans après, le procès des attentats de Paris ravive la douleur des proches de Maxime Bouffard

C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce mercredi devant la Cour d'Assises spéciale de Paris, celui des attentats du 13 novembre 2015 commis par des kamikazes djihadistes. Le bilan est terrible, 130 morts et des centaines de blessés, à Saint-Denis, dans les rues de Paris, et dans la salle de concert du Bataclan. Là, quatre-vingt dix vies ont été fauchées par les balles des terroristes Dont celle de Maxime Bouffard, le jeune homme de 26 ans a grandi sur les bords de la Dordogne, au Coux-et-Bigaroque .

La commune a voulu rendre hommage à l'enfant du pays

Une plaque sur un mur chauffé par le soleil au Coux-et-Bigaroque "Groupe Scolaire Maxime Bouffard", une autre plaque sur le club-house du stade de Saint-Cyprien. Ces souvenirs sont inscrits dans la pierre pour ne pas oublier l'enfant du pays. Maxime Bouffard a grandi au Coux , avant de rejoindre Biarritz pour des études d'audiovisuel puis Paris. Il fait partie des 90 victimes du Bataclan. La vie du jeune homme qualifié d'attachant , charismatique, fantasque s'est arrêtée ce soir-là.

Ses amis ne veulent pas l'oublier

Chaque année en juillet, ses amis lui consacrent un festival musical "les Bouffardises" annulé pour cause de Covid-19 cet été. Mais c'est ce souvenir là, cet esprit de fête qu'ils veulent faire perdurer, au delà du procès dont son ami Pierre Avezou n'attend pas grand chose. L'ancien capitaine de l'équipe de rugby de Saint-Cyprien et co-président des "Bouffardises " admet que peut-être le passage de la justice pourra soulager certains proches mais pas lui "Maxime n'est plus là et il faut apprendre à vivre avec"

L'école du Coux et Bigaroque porte désormais le nom de Maxime Bouffard © Radio France - Valérie Déjean

Ce procès fleuve doit durer 9 mois, 1800 parties civiles seront représentées par plus de 300 avocats. 11 prévenus comparaissent dans le box des accusés dont le seul membre des commandos terroristes encore vivant, Salah Abdeslam.