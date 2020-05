Perigueux : 12 mois de prison ferme pour des violences sur son ancienne compagne

Un périgourdin de 31 ans était jugé en comparution immédiate ce mercredi après midi par le tribunal correctionnel de Périgueux. Jeudi dernier dans la soirée, il avait invite son ancienne compagne à boire un verre puis s'était montré un peu trop entreprenant. La jeune femme n'était pas d'accord, elle a voulu partir, il l'a suivie et lui a serré le cou devant la porte jusqu'à ce qu'elle se trouve mal. Il lui a tout de même porté secours. Mais son ancienne compagne a porté plainte samedi et l'homme a été interpellé lundi. Il avait déjà été condamné lourdement pour des faits de violence et de viols sur une ancienne concubine. Mercredi, le tribunal lui a infligé une peine de 12 mois de prison accompagné de l'interdiction, pendant 5 ans, de revenir en Dordogne.