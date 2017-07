Périgueux : 18 mois de prison ferme pour avoir frappé sa compagne supposée infidèle

Un homme de 37 ans a été condamné à 24 mois de prison dont six avec sursis ce lundi 17 juillet à Périgueux. Durant le week-end il a saccagé l'appartement de sa petite amie qu'il pensait infidèle.

Un homme de 37 ans vivant à Périgueux a été jugé et condamné en comparution immédiate ce lundi 17 juillet au tribunal correctionnel de Périgueux. Samedi 15 juillet après une nuit trop arrosée, il s'en est pris à sa petite amie rue Combe-des-Dames à Périgueux. Il pensait que sa compagne lui avait été infidèle. Il l'a frappée à plusieurs reprises après avoir saccagé son appartement.

Un verre fracassé sur le crâne

Dans le box des accusés, l'homme parle sans arrêt, pour expliquer, préciser, sans laisser la place à la présidente de l'interroger pour justifier l'injustifiable. Ces dégradations, ces coups assénés à sa compagne, parce qu'il la soupçonnait de le tromper. "Des tartes, je lui ai mis des tartes" explique-t-il. L'homme lui a fracassé un verre sur le sommet du crâne alors qu'elle tentait de trouver refuge dans un bar voisin.

Onzième condamnation

Chez lui, les policiers ont trouvé 133 grammes de cannabis, un peu moins de quatre grammes de cocaïne. Il avait bu ce soir-là, beaucoup de vodka, du whiksy, de la bière, un cocktail détonnant. Le tribunal l'a condamné à 24 mois de prison dont six avec sursis, l'obligation de se faire soigner, de suivre une formation et l'interdiction de fréquenter les bars et les cafés. Une onzième condamnation pour cet homme de 37 ans reparti en prison à l issue de l'audience.