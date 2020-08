Périgueux : alors qu'il sort du commissariat, un voleur présumé reconnu par la victime venue déposer plainte

C'est ce que l'on appelle un coup de chance... ou de malchance, cela dépend de quel côté on se place ! Un homme qui sortait du commissariat de Périgueux après avoir été interpellé ivre dans la rue est retourné illico en garde à vue vendredi. Il faut dire qu'au moment où il ressortait de chez les policiers il a été reconnu par un homme venu porter plainte pour le vol de sa voiture

Tout commence dans la nuit de jeudi à vendredi. Les policiers interviennent vers minuit rue Barbecane pour une bagarre en pleine rue. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, un homme monte dans une Renault Clio verte, démarre à toute vitesse et prend la fuite. La voiture est finalement retrouvée 15h plus tard vendredi après-midi place Daumesnil à Périgueux et la police interpelle alors l'homme qui se tient juste à côté du véhicule.

Il est complètement ivre et placé en cellule de dégrisement, avant d'être reconduit à la sortie du commissariat. Et c'est alors qu'il s'apprête à retrouver la liberté qu'il croise dans le hall du commissariat un homme venu porter plainte pour le vol de sa voiture. Une Seat volée le matin même chemin de Saltgourde par une bande de trois individus. Et pour lui, c'est sûr, l'homme qui sort du commissariat est bien l'un d'entre eux. Le voleur présumé est donc renvoyé illico presto en garde à vue avant d'être libéré un peu plus tard le temps que l'enquête précise le rôle de chacun.

Le voleur présumé originaire de Bordeaux a expliqué en garde à vue qu'il ne pensait pas voler une voiture, mais que ce véhicule appartenait à l'une des ses connaissances. Il était déjà bien connu des services de police.