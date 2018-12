Périgueux : cinq gardes à vue après un blocage de gilets jaunes qui dégénère devant le dépôt de Péribus

Périgueux, France

Une cinquantaine de gilets jaunes ont bloqué le dépôt de Péribus ce samedi matin à partir de 7 heures. Finalement, un peu avant 10 heures, trois bus ont commencé à sortir du dépôt, en accord avec la police qui était sur place ainsi que les portes-paroles des manifestants.

C'est à ce moment là que la situation a dégénéré. Selon Ronan Goalen, le directeur de Péribus qui se trouvait dans l'un des bus en train de sortir, un homme s'est placé juste devant l'un des véhicules. "Après, les choses ont dégénéré. Il y a eu une échauffourée, un peu une bagarre générale avec lacrymo, raconte Ronan Goalen. On a une conductrice, un conducteur et un contrôleur qui ont pris de la lacrymo. C'était un peu confus. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que pendant dix minutes, ça a été assez violent. Les conducteurs ont été assez choqués."

Pas de bus dans l'agglomération de Périgueux

Suite à cela, l'agglomération de Périgueux ainsi que la direction de Péribus ont pris la décision de suspendre le réseau, d'autant que les employés exercent leur droit de retrait. Aucun bus ne circule dans l'agglomération ce samedi, même si le dépôt n'est plus bloqué. "La décision la plus sage, c'était d'arrêter, de faire rentrer tout le monde, précise Ronan Goalen. Après, on ne sait pas non plus ce qu'il peut se passer sur le réseau, on ne veut pas prendre de risque, tout le monde est un peu choqué."

Le directeur de Péribus, Ronan Goalen, était présent au moment où le blocage a dégénéré. Copier

Selon la préfecture, un manifestant aurait pris une bombe lacrymogène à la police, avant d'asperger les forces de l'ordre. Les policiers ont dispersé le rassemblement, puis interpellé cinq personnes qui tentaient de fuir en voiture. Dans la voiture : des masques à gaz, des boules de pétanques et des chaînes. Ces cinq manifestants ont été placés en garde à vue.