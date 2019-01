Périgueux : cinq "gilets jaunes" devant la justice après les échauffourées devant le dépôt Péribus

Périgueux, France

Cinq "gilets jaunes" sont de retour devant le tribunal correctionnel de Périgueux ce lundi 21 janvier. Ils vont comparaître après les violences commises contre les forces de l'ordre le samedi 15 décembre devant le dépôt de bus de Péribus à Périgueux.

Lors de cette opération deux d'entre eux avaient volé les bombes lacrymogènes des policiers pour les utiliser contre eux. Les forces de l'ordre avaient répliqué avec matraque et taser. Lors de la première audience en comparution immédiate le 17 décembre le petit groupe avait obtenu un report pour préparer sa défense.

Les prévenus ont entre entre 20 et 48 ans. Deux d'entre eux, un père et son fils de 20 ans ont un casier judiciaire vierge. Ils sont intérimaires et vivent sous le même toît. Deux autres, âgée de 26 et 48 ans ont déjà été condamnés par la justice pour des délits mineurs : conduite sans permis ou défaut d'assurance. Le cinquième est plus connu de la justice, il s'agit de Leandro Antonio Nogueira fondateur du groupe Colère 24. Il a déjà huit mentions à son casier et a été placé sous contrôle judiciaire après l'audience du 17 décembre.