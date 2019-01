Périgueux : de la musique pour aider Clémence Rouher à récupérer ses filles au Liban

Salomé et Yasmine, huit et onze ans, ont été enlevées en France par leur père et sont au Liban depuis le mois d'avril. Leur mère Clemence Rouher se bat depuis pour essayer de récupérer ses enfants. Un concert de soutien est organisé ce soir au Sans Réserve à Périgueux.

Dordogne, France

Le combat de notre consœur de France 3 Périgords, Clémence Rouher pour récupérer ses filles se poursuit au Liban. Un concert de soutien est organisé ce vendredi soir au Sans Réserve à Périgueux pour récupérer des fonds. Tout ira dans une cagnotte pour la jeune femme . En avril 2018, ses deux filles âgées de 8 et 11 ans ont été enlevées par leur père à la sortie de l’école et emmenées au Liban. À Beyrouth où elle se trouve depuis le mois d’août, Clémence se bat sur tous les fronts pour voir et récupérer ses enfants et notamment le front judiciaire. Le droit français lui a donnée raison. Le La jeune femme espère que la Cour de Cassation libanaise ira dans le même sens. En attendant cette décision, elle s'est installée à Beyrouth mais tout coûte cher. Entre les frais d'avocats et de procédure, le loyer et le quotidien, la facture est de près de 40 000 euros depuis son arrivée en août. Pour voir ses filles un peu plus longtemps, elle doit payer une assistante sociale. Alors tous les dons sont précieux . Une cagnotte participative a déjà réuni 18 000 euros, et ce soir, les entrées au concert iront l'abonder.

Je reçois beaucoup de messages, je suis très touchée

Depuis le Liban , Clémence Rouher se sent soutenue.

Je suis extrêmement touchée de voir à quel point les gens répondent. J'ai énormément de messages qui me parviennent pour me dire que les gens seront mobilisés pour cette soirée et je les remercie beaucoup.

Pour l'aider encore, vous pourrez vous rendre au Sans Réserve ce vendredi soir à Périgueux. L'entrée est de sept euros. La soirée est organisée par l'association Femmes Solidaires. Au programme : Apéro-mix animé par All Boards Family à partir de 18 h 30 puis une série de concerts à partir de 20 h 30 avec Nawak British, Pierre Cherbero, Olivier Leani, Pitch et les Pitchinettes, Christelle Djatou et une expo photo signée Virginie Roussel.