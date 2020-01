Périgueux : deux marginaux mis en examen pour le viol d'une bénévole d'une association d'aide aux sans-abri

Périgueux, France

Deux hommes ont été mis en examen pour viol en réunion à Périgueux vendredi 3 janvier. Les faits se seraient déroulés à la veille de Noël, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 décembre. Les deux Périgourdins s'en seraient pris à une bénévole d'une association caritative en plein centre-ville.

La femme de 51 ans a déclaré aux enquêteurs qu'elle a trouvé les deux hommes sur la place Bugeaud devant la boulangerie La Mie Calîne au petit matin du 24 décembre. La Périgourdine s'est arrêtée pour discuter avec eux parce qu'elle les connaît. Elle les a rencontrés dans une association d'aide aux sans-abri où elle est bénévole.

La plaignante raconte que sur le trottoir, les deux hommes l'ont forcé à boire de l'alcool. Ensuite le duo l'emmène chez l'un d'eux qui est locataire d'un appartement à Périgueux. C'est là que les deux individus la contraignent à avoir des relations sexuelles avec eux.

Vers 5 heures du matin, après s'être débattue, la quinquagénaire réussit à s'enfuir et porte plainte cinq jours plus tard.

Mis en examen vendredi 3 janvier pour viol en réunion, les Périgourdins ont été laissés libres mais placés sous contrôle judiciaire. Les deux hommes de 56 et 63 ans contestent les faits qui leurs sont reprochés.

Le sexagénaire est déjà connu de la justice pour des faits similaires qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années.