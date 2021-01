Périgueux : deux mois ferme pour l'homme qui avait dévasté la chambre de son foyer et craché sur un policier

Deux mois de prison ferme, et quatre avec sursis. C'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux ce jeudi contre un homme de 38 ans. Ce dimanche, alors qu'il avait bu, il avait dévasté la chambre de son foyer d'hébergement avant d'insulter, et de frapper des policiers

Un homme de 38 ans a écopé de deux mois de prison ferme et quatre avec sursis. Ce natif de Libourne en Gironde, était jugé en comparution immédiate à Périgueux ce mercredi. Et cela pour des dégradations au foyer de l'Hestia, au Toulon à Périgueux ce dimanche. Mais aussi pour des violences et des outrages sur les policiers venus le chercher ce soir là. Tout cela alors qu'il avait beaucoup bu. Ce soir là, il avait notamment dévasté sa chambre d'hébergement, insulté des policiers et craché sur l'un d'entre eux, en pleine épidémie de coronavirus.

A l'audience, cet homme qui a déjà 42 condamnations sur son casier judiciaire a tenté tant bien que mal de s'expliquer. Dans son box, le prévenu semble encore tendu, énervé.

Cet homme frêle et abîmé au regard sombre reconnaît une partie des faits. Mais pas tout. Ce soir là, il nie par exemple avoir craché sur un policier en hurlant "tiens j'ai le coronavirus". Mais cet homme sans profession qui a passé la moitié de sa vie en prison admet bien volontiers que ce soir là, il a bu entre 4 et 5 bières.

Il est ivre donc, lorsqu'il arrive aux portes du foyer qui l'héberge. Il insulte et menace une jeune femme puis monte dans sa chambre où il détruit la télévision. Avant de permettre à son chien de faire ses besoins sur le lit et d'être interpellé. "Je ne tiens plus l'alcool alors ça va vite" explique-t-il à l'audience. Le président rappelle son casier judiciaire, ses 42 condamnations mais son avocate vole à son secours. Elle décrit un homme qui ne sait ni lire ni écrire, une vie d'errance entamée dès l'enfance, abandonné à la DDASS. "Un homme qui n'a certainement pas eu les mêmes chances que nous" conclue son avocate qui précise qu'il était sur la bonne voie depuis maintenant un an convainquant visiblement le tribunal qui le laisse ressortir libre de la salle d'audience.