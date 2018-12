Périgueux : deux policiers et un gilet jaune blessés après l'échauffourée devant le dépôt Péribus

La scène a été courte mais plutôt violente. Ce samedi matin, des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants au moment où les gilets jaunes levaient le blocage du dépôt Péribus à Périgueux. Deux policiers et un manifestant ont été blessés. Six gardes à vue sont en cours.

Périgueux, France

Le blocage du dépôt de Péribus par les gilets jaunes ce samedi matin a dégénéré à Périgueux. Une cinquantaine de manifestants était rassemblée devant l'entrée. Au moment où les manifestants avaient convenu de lever le blocage et où trois bus entamaient leur sortie, une bagarre a éclaté. Un homme a pris une bombe lacrymogène aux policiers avant de les asperger.

Deux policiers ont été blessés dans l'échauffourée. L'un a deux jours d'ITT parce qu'il a reçu des coups au visage. Le second a été très touché par du gaz lacrymogène, pulvérisé très près de son visage. Il a également plusieurs jours d'ITT (moins de huit). D'autre policiers ont été touchés, certains ont déposé plainte.

Un gilet jaune a également été blessé. Selon la préfecture, cet homme voulait en découdre avec un policier qui venait de tomber. C'est là qu'il a reçu un coup sur la tête. Transporté à l'hôpital, il en est ressorti deux heures plus tard. Toujours selon la préfecture, il est très défavorablement connu des services de police et a été interpellé plusieurs fois depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes, le 17 novembre.

On n'est pas là pour créer du grabuge à ce point là !" Cédric Duverneuil, administrateur de Colère 24 et gilet jaune à Périgueux.

Pour Cédric Duverneuil, administrateur de Colère 24 et gilet jaune à Périgueux, l'action se déroulait dans le calme et a dégénéré du fait d'une seule personne : "On avait dit aux forces de l'ordre qu'on allait s'en aller à 9H30. Les forces de l'ordre nous ont demandé gentiment de s'en aller, chose qu'on était en train de faire, raconte-t-il. Et il y a un des membres du groupe de Montpon qui a attrapé une gazeuse à un policier, du coup les forces de l'ordre ont été obligées de répondre."

Un geste que Cédric Duverneuil condamne : "Ça se passait très bien, on n'a jamais eu de problème, encore moins avec les forces de l'ordre. Ça n'aurait jamais dû arriver, on est là pour mener des questions, mais pas pour créer du grabuge à ce point là, on est à Périgueux, on n'est pas à Paris."

Cinq personnes ont été interpellées près du dépôt puis placées en garde à vue, ainsi qu'une sixième dans l'après-midi. Les gardes à vue seront très probablement prolongées dimanche matin.