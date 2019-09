Périgueux : deux trafiquants de cannabis condamnés à de la prison ferme

Deux consommateurs et revendeurs de cannabis de 22 et 49 ans de Thiviers ont été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Périgueux. À eux deux, ils auraient vendu trois kilos de résine et d'herbe depuis novembre 2018, dans la région de Thiviers.

Thiviers, France

Deux dealers de cannabis ont été jugé en comparution immédiate ce vendredi 13 septembre à Périgueux. Le plus jeune, âgé de 22 ans et jusque là inconnu de la justice, aurait revendu deux kilos de drogue jusqu'à son arrestation mardi, "pour payer sa propre consommation". Il est condamné à un an de prison ferme et à un an avec sursis.

Obligation de quitter Thiviers

Son complice, âgé de 49 ans, écope également d'un an de prison ferme (plus six mois avec sursis) ; il avait arrêté son trafic depuis trois mois, pour quitter Thiviers et se marier ; il aurait revendu un kilo de cannabis en sept mois à une vingtaine de clients.

Les deux hommes n'ont plus le droit de résider à Thiviers, mais les juges ne les ont pas emprisonnés aussitôt, ce qui permettra d'aménager leur peine (bracelet électronique, détention fractionnée, etc. ?)