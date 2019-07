Périgueux: deux voleurs neutralisés par leurs victimes

Périgueux, France

Les périgourdins ne se laissent pas faire. A la mi juillet, un cambrioleur avait été interpellé par sa victime rue de Strasbourg. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux autres voleurs à la roulotte ont été arrêtés par leurs victimes là encore, dans une rue de Périgueux . Peu avant minuit, un périgourdin voit par la fenêtre deux individus en train de tourner autour d'une voiture, celle de son voisin et ami en bas de . Il le prévient au téléphone.

Les victimes ont neutralisé les voleurs

Tous deux descendent, ils trouvent la portière pliée et les vêtements dans la voiture envolés. Les deux protagonistes ont pris la fuite, ils les poursuivent. Mais les deux voleurs, passablement alcoolisés entrent dans une cour pour se cacher. Mauvaise idée, ils sont faits comme des rats. Leurs poursuivants ferment la grille et appellent la police qui n'a plus qu'à les cueillir avec à leurs pieds, les vêtements volés dans le véhicule. Devant la justice, ils expliquent être victimes d'un complot. Tous deux sont âgés de 37 et 32 ans et déjà connus de la justice. Le plus jeune a été condamné l'année dernière pour vol, ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 25 mars 2020.