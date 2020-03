Perigueux: elle refuse de porter plainte contre son conjoint trop violent

Samedi soir, vers 22 heures, une jeune femme en larmes s'est présentée chez sa voisine rue des Jardiniers. Elle était trempée et portait des traces de coups au visage et sur les bras. Elle y est restée un instant avant de repartir chez elle ou l'attendait son conjoint, puis elle est revenue apeurée une dizaine de minutes plus tard. La police, alertée s'est rendue sur place pour mettre la jeune femme en sécurité au commissariat. Son compagnon a été interpellé le lendemain matin dès sept heures. Placé en garde à vue, l'homme de 36 ans, sans antécédents judiciaires, a reconnu quelques gifles mais pas les coups décrits par sa compagne et dont elle portait les traces. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a été placé sous contrôle judiciaire. IL comparaitra devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 17 juin prochain.

Elle refuse de porter plainte

Sa compagne, amoureuse dit- elle, a refusé de porter plainte contre celui qui l'a rouée de coups et mis sous une douche glacée pour calmer son "hystérie" a-t-il expliqué. Le couple semble coutumier de ce genre de disputes souvent très alcoolisées. Le confinement observé depuis deux semaines a sans doute fini de dynamiter des relations déjà explosives.