Périgueux : grâce à un drone, ils tentent de livrer du gaz hilarant au sein de la prison

C'est une affaire peu commune qui sera jugée le vendredi 23 avril prochain. Trois jeunes comparaîtront devant le tribunal de Périgueux. Ils sont suspectés d'avoir utilisé un drone pour livrer des stupéfiants au sein de la maison d'arrêt.

Un colis de gaz hilarant

Les faits remontent au week-end du 13 et 14 mars dernier explique la procureure de Périgueux Solène Belaouar. Il est aux alentours de minuit quand trois jeunes hommes stationnent leur véhicule du côté du Leclerc Clos-Chassaing, attenant à la maison d'arrêt de Périgueux. Depuis leur voiture, ils télécommandent un drone qu'ils font passer au dessus de la prison. Les trois hommes y ont placé un colis contenant des capsules de protoxyde d'azote. Ces petites capsules grises, que l'on trouve dans les siphons de crème chantilly, sont détournées et le gaz qui s'en échappe est inhalé pour provoquer des fous rires. C'est à cause de cet effet euphorisant que l'on parle de "gaz hilarant".

Un riverain prévient la police

Mais l'opération tourne vite court. Un habitant du quartier donne l'alerte et appelle la police. Les trois hommes, âgés de 18, 19 et 23 ans, sont interpellés sur place. Ils habitent le Bergeracois mais sont originaires du nord de la France selon la procureure de Périgueux. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Selon la procureure, les prévenus ne sont pas connus des services de police.

L'utilisation d'un drone a plus d'un mètre du sol est interdite et encore plus au-dessus d'une prison précise-t-elle.

Des détails à éclaircir

Dans cette affaire, plusieurs points restent à éclaircir. A qui était destiné le colis ? A un ou plusieurs détenus de la prison ? Comment ce ou ces détenus pouvaient-ils récupérer le colis ? Dans la cour ? Directement à la fenêtre d'une cellule ?

Le procès qui se tient le 23 avril prochain au tribunal de Périgueux devrait permettre de faire toute la lumière sur cette histoire. Les trois jeunes seront présentés libres à la barre.