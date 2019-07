Périgueux : Il frappe un motard de la police après un refus d'obtempérer

Un jeune homme de 24 ans a refusé de se soumettre à un contrôle de police jeudi dernier 04 juillet à Périgueux. Après-une course poursuite avec les forces de l'ordre, il a frappé un policier. Il en était à son quatrième refus d'obtempérer en deux semaines.

24000 Périgueux, France

Jeudi dernier 04 juillet à Périgueux, deux motards de la police nationale ont tenté d'arrêter un automobiliste sur les allées Tourny. Le jeune homme a refusé d'obtempérer, les motards se sont alors mis à sa poursuite. Il a finalement été rattrapé par les forces de l'ordre. L'individu est alors sorti de sa voiture et a frappé l'un des policiers qui bénéficie de deux jours d'ITT ( interruption temporaire de travail).

Déjà auteur de quatre refus d'obtempérer en deux semaines

L'automobiliste décrit comme violent par la police, a réussi à s'enfuir au volant de sa voiture. L'homme est bien connu des services de police pour de nombreux délits, routiers notamment. Dans la soirée, les policiers se sont rendus chez sa mère à Trélissac pour l'attendre. Aux alentours d'une heure du matin, ils l'ont interpellé. En garde à vue le jeune homme, âgé de 24 ans, a reconnu les faits. Il a également reconnu être l'auteur de trois autres refus d'obtempérer, le 23 juin à Trélissac, le 03 juillet à Chancelade et le 04 juillet de nouveau à Trélissac.

Incarcéré pour purger une peine pour trafic de stupéfiants

L'individu qui était sous le coup d'une condamnation pour trafic de stupéfiants, a été incarcéré à la prison de Périgueux. Il devrait y rester encore un an et deux mois. Il sera poursuivi pour refus d'obtempérer, rébellion, violences et conduite sans permis. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 23 octobre prochain.