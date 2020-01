Périgueux : il y aura un nouveau procès pour la mort de la petite Laly

Périgueux, France

"Bien sur que c'est une bonne chose, parce qu'il nous paraissait normal qu'il y ait une responsabilité." Pour Frank Baryl, le père de la petite Laly défenestrée à Périgueux en 2015, l'appel de la procureure d’Angoulême va dans le bon sens. Il y aura donc un second procès pour que cette petite fille de 8 ans ne soit pas morte sans responsable.

Le 8 janvier 2015, elle est poussée par la fenêtre de l'école du Sacré Cœur de Périgueux par un petit garçon qui s 'est déjà fait connaitre pour des faits de violence. Au moment du drame, l'institutrice s est absentée quelques minutes. C'est cette même enseignante qui s 'est retrouvée devant le tribunal correctionnel d’Angoulême le 10 décembre dernier.

Jugée pour homicide involontaire

Elle a toujours reconnu cette absence de quelques minutes. Elle était jugée pour homicide involontaire. La procureure avait requis 6 mois de prison avec sursis mais l'institutrice avait été relaxée. Le parquet d'Angoulême a donc décide de faire appel de cette relaxe.

Et Franck Baryl, le papa de Laly est soulagé : "Il y a eu un défaut de surveillance, ça nous paraissait normal que ce soit reconnu pénalement pour notre petite fille, pour ses frères et sœurs, pour sa famille. Notre fille est partie, elle n'est plus avec nous, il faut bien que quelqu'un soit responsable pour ça."

Le procès en appel devrait se dérouler à Bordeaux. La date n'est pas encore connue.