Périgueux : Ils se font passer pour des plombiers et dérobent les bijoux

Les arnaqueurs ont toujours un tour dans leur sac. Depuis quelques semaines, deux escrocs sévissent dans l’agglomération de Périgueux. Leurs cible sont des femmes âgées et isoler, et leurs combines c'est se faire passer pour un plombier.

Les arnaqueurs ont toujours un tour dans leur sac. Depuis quelques semaines, deux escrocs sévissent dans l’agglomération de Périgueux. Leurs cibles sont des femmes âgées (souvent 90 ans) et isoler, leurs combines c'est se faire passer pour un plombier.

Un liquide oxydant

Prétextant une réparation dans les canalisations des immeubles, les deux personnes entre d'abord dans le logement de la victime. Puis il annonce à la personne qu'ils vont être obligés d'utiliser un produit extrêmement puissant qui oxyde les métaux, surtout l'or. Ils invitent donc à ranger tous les bijoux en or dans un bocal hermétique.

C'est alors que l'un des arnaqueurs explique à la victime que l'on va couper l'eau... C'est donc le moment de faire une réserve, ou d'aller prendre sa douche, ils en profitent alors pour filer avec le bocal rempli de bijoux. Depuis 3 semaines au moins quatre personne n'ont été victimes de ce type de vol.

Une arnaque bien rodé

"Les arnaques au plombier, cela existe depuis très longtemps" Thierry Bouron, chargé de la communication au commissariat de Bergerac

D'après le capitaine Thierry Bouron du commissariat de police de Périgueux, les escrocs se font souvent passer pour des plombiers. "C'est dommage pour les vrais plombier qui font leur métier, mais souvent, les contrevenants se griment en plombier pour pouvoir entrer chez les personnes". Les malfaiteurs ciblent les personnes vulnérables et qui vivent seules : "les victimes sont souvent des femmes de plus de 80 ans qui vivent seules en ville" poursuit M. Bouron. Il donne un tel conseillé pour éviter ce genre de mésaventure : Il ne faut pas ouvrir grande la porte à chaque fois que l'on sonne chez vous, ne pas hésiter non plus à être curieux, poser des questions. "Si vous avez le moindre doute, il faut dire aux personnes que vous allez appeler la police. Dans la plupart des cas, ils reprennent vite le chemin de la porte."