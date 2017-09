Périgueux : le bar tabac Au Bassin cambriolé en pleine nuit, les malfaiteurs pris la main dans le sac

Le bar-tabac Au Bassin, à Périgueux, a été cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi. Heureusement, les propriétaires qui se mettaient au lit, au premier étage ont entendu les malfaiteurs et la police a pu les interpeller.

Un cambriolage avorté à Périgueux. Dans la nuit de vendredi à samedi, le bar-tabac restaurant Au Bassin, vers la voie des stades, au bord de l'Isle a été cambriolé. Deux jeunes de 23 et 24 ans ont réussi à rentrer dans les lieux vers une heure du matin. Heureusement, les propriétaires qui se mettaient au lit au premier étage les ont entendus.

La propriétaire a pu voir les deux jeunes périgourdins commencer à attraper des paquets de cigarettes grâce à la caméra de surveillance. En attendant la police, le couple a gardé le silence pour ne pas faire fuir les cambrioleurs. Les forces de l'ordre, qui les attendaient dehors, les ont interpellés à leur sortie. Ils avaient dans leur sac des cigarettes, des jeux à gratter et le fond de caisse du tabac.

"Quand j'ai vu qu'ils étaient à l'intérieur, c'était angoissant et stressant, on sait qu'ils sont là pour voler mais on se demande jusqu'où ils peuvent aller" - Estelle Lannet, la propriétaire.