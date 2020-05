Périgueux : le chauffard accidenté dans sa fuite sera jugé en correctionnelle dès vendredi

Il a déjà été condamné pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Le Nîmois de 22 ans, auteur d'un véritable rodéo le mercredi 20 mai dans Périgueux, sera jugé dès ce vendredi après-midi pour conduite sans permis, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui et délit de fuite, et même pour la destruction d'un panneau de signalisation et la perte de contrôle. Ce chauffard a déjà été condamné pour les même délits en février 2018 à Libourne. Il n'a jamais eu son permis.

Arrivé de Nîmes la veille

Jeudi, ce jeune père est arrivé en boitant dans le bureau de la juge des libertés et de la détention (JLD) de Périgueux, qui l'a placé en détention provisoire, jusqu'à son son jugement ce vendredi. Il était arrivé de Nîmes mardi, pour voir sa femme et son petit garçon de 16 mois installés à Périgueux. C'est pour échapper à un contrôle près du marché qu'il s'est lancé dans une course-poursuite : "c'est l'arme du policier municipal qui m'a fait peur - a-t-il expliqué en substance au procureur - ensuite j'ai paniqué, mais je ne me souviens pas de la course-poursuite." Blessé à la jambe et au poignet dans l'accident rue Gambetta, entre un arbre et la vitrine d'un magasin de mariage, le conducteur avait pris la fuite à pied. La police l'avait retrouvé une rue plus loin, dans une cour d'immeuble de la rue Bodin. Il a été soigné puis placé en garde à vue avant sa présentation ce jeudi au procureur puis au JLD.