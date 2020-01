Périgueux : le Parti communiste fait ses vœux devant la fresque vandalisée de son siège

Périgueux, France

Le Parti communiste a bien fait ses vœux ce samedi 25 janvier, malgré l'acte de vandalisme sur la fresque de l'artiste périgourdin José Correa. "Plutôt mort que rouge" : l'inscription noire recouvre le visage de Louis Aragon sur le mur de la Fédération départementale du Parti communiste, place du 8 mai, à Périgueux.

"On aurait pu nettoyer, mais on a voulu montrer ce qu'est l'extrême droite. C'est aussi des actes comme celui-ci : haineux, qui ne respectent ni l'art, ni la culture", exprime Julien Chouet, secrétaire départemental du Parti communiste. "On peut être en désaccord, mais là c'est abject comme procédé", conclut-il, considérant que l'organisation des vœux devant cette fresque vandalisée est un message "encore plus fort" contre le fascisme.