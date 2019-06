Périgueux : le squelette découvert dans une baignoire a été identifié

Périgueux, France

L'enquête est terminée après la découverte d'un squelette il y a deux mois dans un appartement de Périgueux. Le corps avait été trouvé dans la baignoire rue André-Saigne en plein centre-ville.

L'autopsie et les analyses confirment que le corps est celui de l'ancien locataire et que la mort est naturelle. Le procureur a donc classé l'affaire. Cet homme de 66 ans n'avait plus donné signe de vie depuis juin 2016 il y a 3 ans.

Ce sont des employés envoyés pour vider l'appartement qui avaient fait la macabre découverte le 25 avril.

L'homme ne payait plus non plus son loyer depuis le courant de l'année 2016. L'immeuble avait ensuite été vendu en 2018.

Un huissier serait d'ailleurs venu sur les lieux inspecter l'appartement, mais il ne se serait à l'époque pas approché de la baignoire où a été retrouvé le cadavre.