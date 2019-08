Périgueux: les photos accrochées aux grilles de la mairie volées ce weekend

Périgueux, France

Elles étaient accrochées aux grilles devant le mairie de Périgueux depuis début juillet. Et ce weekend, 11 de ces 13 clichés de Périgueux ont disparu. Pourtant ces vues de la ville signées Bernard Mazeau passent difficilement inaperçues. Elles sont grandes. Il y a deux tirages de 60 sur 90 centimètres et de 90 sur 1 mètre. Mais elles se sont bel et bien envolées. La mairie a porté plainte ce mercredi .