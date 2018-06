Périgueux, France

Tout comme vers 12h30, ce jeudi après-midi à Périgueux.Des policiers à pied tentent de contrôler un véhicule. Mais les hommes qui sont à bord, refusent d'obtempérer. Ils prennent la fuite. S'en suit une course poursuite.

Plusieurs rues barrées dans le secteur de Vésunna à Périgueux © Radio France - Benjamin Fontaine

Un peu plus loin, du côté du quartier Vésunna, près du canal, une autre patrouille tente d'arrêter la voiture. Mais cette fois, le conducteur décide de faire une violente marche arrière et de foncer sur les fonctionnaires de police. Les policiers sont alors obligés d'ouvrir le feu pour se dégager. Des témoins affirment avoir entendu au moins trois coups de feu. L'un des tirs aurait blessé l'un des passagers qui a été interpellé.

Jerôme, qui travaillait sur un chantier non loin de là raconte : "On a entendu d'abord des crissements de pneu, à une intersection, un peu plus loin. Très peu de temps après, on a entendu très nettement trois ou quatre coups de feu. Dans les minutes qui ont suivi, une berline noire a démarré avec plusieurs personnes à bord. Et est passée dans la rue dans laquelle on circulait. Donc on s'est caché derrière des voitures de peur qu'il y ait à nouveau des coups de feu."

#Périgueux Témoignage de Jérôme après la course poursuite de cet après-midi entre la police et une BMW noire. Des coups de feu échangés. pic.twitter.com/ldGSH1je6Q — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 21, 2018

Un des hommes aurait traversé la cour de l'école occitane

Le procureur s'est rendu sur place en début d'après-midi. La voiture elle a été retrouvée.

Selon nos informations, il y aurait eu trois hommes dans la voiture. Dont un a été blessé au visage. Ensanglanté, il serait sorti du véhicule, pour aller se réfugier dans un immeuble voisin. Il aurait même traversé la cour de l'école occitane de la Calandreta. Et c'est la police municipale qui est allée l'interpeller.

Plusieurs rues étaient barrées ce jeudi dans le secteur de Vésunna à Périgueux © Radio France - Benjamin Fontaine

Le procureur de la République a ouverte une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. La SRPJ de Bordeaux a été saisie de l'enquête.