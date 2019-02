Périgueux : peines de prison requises contre les trafiquants de cocaïne

Dix personnes sont jugées depuis ce mardi 19 février par la tribunal correctionnel de Périgueux pour importation, trafic et usage de cocaïne. Des faits qui se seraient déroulés d’août 2016 à mars 2018 à Périgueux. Ce sont au moins trois kilos de cocaïne qui ont alimenté le réseau via une filière guyanaise.

Une drogue de bonne qualité

La procédure était toujours la même. Les mules partaient au Suriname, ingéraient la drogue, prenaient l'avion en direction des Pays-Bas ou la France. Les arrivées se faisaient la plupart du temps à Toulouse où elles étaient prises en charge et emmenées à Périgueux. La drogue était ensuite récupérée par des voies naturelles dans des chambres d'hôtel ou un appartement.

Chaque vente rapportait un bénéfice de taille puisque le gramme acheté entre cinq et 10 euros au Surinam était négocié entre 80 et 100 euros en France. De la drogue d'une excellente qualité avec près de 86 % de cocaïne dans les doses. Mais la petite entreprise a connu un coup d'arrêt à l'hôtel Ibis Budget de Périgueux en décembre 2017.

Un sac rempli de cocaïne oublié dans une chambre d'hôtel

Un des trafiquants avait caché et oublié dans une chambre, une sac contenant 876 grammes de cocaïne et un pistolet factice sous le matelas. Lorsqu'il est revenu pour venir le récupérer, la police l'attendait et a patiemment dévidé la pelote. A l'arrivée, huit trafiquants ou usagers impliqués à des degrés divers dans l'affaire et deux absents de marque dont celui qui apparaît comme la tête pensante du réseau : un homme de 36 ans, un rappeur originaire du Surinam, qui n a pas été retrouvé

Lors de son réquisitoire, le substitut du procureur a réclamé des peines allant de huit ans de prison ferme à six mois avec sursis. Le jugement est attendu mercredi 20 février.