Les cheminots de l'atelier SNCF du Toulon à Périgueux ont été évacués ou confinés ce vendredi matin à 6h à cause d'une fuite de gaz acétylène dans un bâtiment. Les pompiers sont intervenus et l’activité a pu reprendre en fin de matinée.

Périgueux, France

Plus de peur que de mal. Ce matin, un peu après 6h, les cheminots de l'atelier du Toulon à Périgueux ont été évacués ou confinés suite à une fuite de gaz dans un bâtiment. Il s'agit de l'acétylène, un gaz très inflammable et inodore.

Les pompiers sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser la fuite. L'atelier a ensuite été ventilé pendant plusieurs heures.

Les cheminots de l’ateliers SNCF du Toulon à #Perigueux ont été évacués depuis 7h ce matin à cause d’une fuite de gaz acétylène dans l’un des bâtiments. pic.twitter.com/mk57AOmJrP — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 16, 2018

Six cheminots touchés

Six cheminots ont été touchés et un travailleur, légèrement intoxiqué a été transporté à l'hôpital pour faire des contrôles. Les 75 autres cheminots qui travaillaient sur place ont été accueillis dans la cantine ou dans les vestiaires des ateliers. Ceux qui embauchaient plus tard ont été évacués dans la cour du bâtiments.

Une vanne arrachée

Une enquête interne a été initiée par la direction de l'établissement. Selon les premiers éléments de celle-ci, la fuite proviendrait d'une vanne qui aurait été arrachée dans le bâtiment lors d'une manipulation de palettes.

C'est le premier incident de ce genre selon le directeur de l'établissement. Le maire de Périgueux, Antoine Audi, s'est rendu sur place.

L'activité a pu reprendre vers 10h30.