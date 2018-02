Ce lundi 12 février, un jeune amiénois de 19 ans, père d'une petite fille comparaissait devant le tribunal correctionnel pour être entré par effraction dans l'agence Caisse d'Epargne de la rue Pierre Sémard à Périgueux.

Sans outil, il tente d'ouvrir le coffre-fort

Vendredi soir, vers 21h30, il s'est rendu devant cette agence en repérage avant d'y revenir une heure plus tard avec une scie, une lampe et une cagoule. Il a escaladé un petit muret pour se rendre sur le toit de la banque. L'homme a retiré quelques tuiles puis il s'est glissé à l'intérieur de l'établissement et s'est dirigé vers le local situé derrière le distributeur automatique de billets. D'après les caméras de surveillance, il a tenté d'ouvrir le coffre-fort mais sans combinaison, ni outil il n'est pas parvenu à ses fins. Le jeune père de famille a finalement décidé de quitter les lieux trente minutes plus tard. Les policiers l'ont interpellé.

Déjà condamné à six reprises

"Je venais de me prendre la tête avec ma copine et j'ai bu," a seulement expliqué le prévenu. Le parquet a réclamé deux mois de prison ferme, la juge a finalement condamné le jeune homme a une peine de trois mois aménageables. Ce n'était pas la première fois que ce jeune homme se retrouvait devant les juges. Il a déjà été condamné à six reprises. Quelques jours avant ces faits il a d'ailleurs été convoqué en vue d'une comparution devant la justice en juin prochain pour un vol par effraction.