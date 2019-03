Périgueux : prison ferme pour les cambrioleurs du lycée Léonard de Vinci

Périgueux, France

Le tribunal correctionnel de Périgueux jugeait ce mercredi quatre jeunes hommes de 25 à 27 ans de Coulounieix-Chamiers, coupables d'une série de cambriolages dans la région de Périgueux entre décembre 2013 et juin 2014. Deux d'entre eux - dont les casiers judiciaires étaient vierges - ont été condamnés à 70 heures de travail d'intérêt général. Le tribunal inflige 8 mois de prison ferme au troisième (mais il a déjà purgé cette période en détention provisoire et ne retournera pas en prison), et le quatrième, multirécidiviste, est condamné à une peine de 12 mois, qu'il purgera en même temps que la peine de 4 ans de détention qui lui a été infligée l'an dernier pour une trentaine d'autres cambriolages.

Une vingtaine de cambriolages au départ.

La procureure Aurélie Chavagnon a reconnu que ce procès était l'aboutissement d'un tri : les enquêteurs et le juge d'instruction ont écarté les accusations sur une douzaine de cambriolages, et deux suspects ont bénéficié d'un non-lieu, faute de preuves. Au départ en effet, l'enquête portait sur une vingtaine de cambriolages, et tous les indices menaient vers la cité Pagot à Coulounieix-Chamiers, où résidaient la plupart des suspects. Deux d'entre eux avaient notamment cambriolé en avril 2014 la salle informatique du lycée Léonard-de-Vinci à Périgueux, où ils avaient fracturé la porte pour emporter une dizaine d'ordinateurs.

Deux des quatre condamnés ont pourtant contesté jusqu'au bout leur participation à ces cambriolages, en dépit des preuves apportées par les milliers de pages de l'instruction : l'ADN, les empreintes de semelles, et une partie du butin retrouvé aux domiciles. L'un des coupables a même été piégé en se prenant en photo avec la tablette numérique qu'il avait volée : grâce au système de synchronisation, son visage est apparu sur l'ordinateur de la famille cambriolée !