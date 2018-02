Un détenu du centre de détention de Neuvic en Dordogne a été condamné ce lundi après-midi à 30 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Périgueux. Samedi dernier il avait agressé un surveillant avec une fourchette et un morceau de plateau repas aiguisés.

24000 Périgueux, France

Un prisonnier du centre de détention de Neuvic en Dordogne a été condamné à 30 mois de prison ferme ce lundi après-midi par le tribunal correctionnel de Périgueux. L'homme âgé de 21 ans a agressé un surveillant samedi dernier dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Trois jours auparavant, le détenu et le gardien avait eu une altercation dans la soirée lors d'une ronde de contrôle. Samedi dernier, le détenu qui purge une peine de sept ans de prison, s'est jeté sur le gardien.

Une fourchette et un morceau de plateau repas aiguisés

Le prisonnier était armé d'une fourchette et d'un morceau de plateau repas qu'il avait aiguisés. Le surveillant a été légèrement blessé au cou. C'est la première fois en 18 ans de carrière que ce surveillant est agressé physiquement. Une dizaine de ses collègues sont venus le soutenir à l'audience. Son agresseur a également été condamné à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais de justice. Le syndicat Force Ouvrière qui s'était porté partie civile touchera 1 euro symbolique.