Périgueux : quatre jeunes condamnés pour avoir passé à tabac un étudiant à la sortie d'une boîte de nuit

Périgueux, France

Le 16 août 2015, ce jeune étudiant périgourdin a eu la peur de sa vie. À la sortie de la boîte de nuit le Key Largo, à Périgueux, il a été violemment agressé et laissé pour mort par une bande de jeunes. Ses quatre agresseurs ont été jugés ce mercredi 6 mars 2019 devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Ils étaient jugés pour violences en réunion, et vol avec violence. Mais très vite, le téléphone et le sac dérobés ont été éclipsés par la violence inouïe de la scène.

Trois ans et demi après, ils se sont expliqués pour cette soirée d'une extrême violence. Au moment des faits, ces périgourdins (deux femmes et deux hommes) avaient entre 19 et 32 ans. Ils étaient déjà connus de la justice.

Il a frôlé la mort. Vous, vous avez frôle la Cour d'assises

En raison de la grève des surveillants pénitentiaires, ce mercredi, l'un des prévenus comparaissait par visioconférence depuis la prison de Eysses, dans le Lot-et-Garonne, où il est détenu pour d'autres faits.

La peur de sa vie

Face aux prévenus, sur le banc, la présidente du jury souligne la gravité des faits : "il a frôlé la mort, vous, vous avez frôlé la Cour d'assises". Elle rappelle les faits. Après cette soirée très alcoolisée, la bande de jeunes a eu une altercation avec cet étudiant devant la boîte de nuit.

J'ai cru qu'il allait mourir

S'abat alors sur le jeune homme une pluie de coups de pied et de gifles. Ses agresseurs le poursuivent en hurlant "on va te buter". L'un d'eux lui assène même un coup sur la tête avec une dalle en béton, avant de le laisser pour mort, saignant de la tête.

"C'est un passant qui l'a récupéré, l'a transporté en voiture jusqu'au commissariat où il s'est effondré de douleur et de stress", rappelle la procureure de la République.

L'étudiant s'en est sorti avec une plaie à l'arcade sourcilière, des morsures dans le dos et au crâne, des lésions sur le dos, le flanc et les cuisses, ce qui lui a valu une incapacité totale de travail de six jours, et un syndrome post-traumatique. La victime n'était pas présente à l'audience.

Des versions contradictoires

À la barre, les quatre jeunes ont des versions différentes. Trois ans et demi après, difficile de déterminer qui a lancé la première insulte ou donné le premier coup. Mais tous assument ce gros dérapage, ce déchaînement de violences qu'ils n'ont pas su arrêter.

L'une des prévenues, aujourd'hui maman d'un petit garçon, reconnaît sa faute. "Je suis traumatisée, j'ai cru qu'il allait mourir". Sur l'écran de la visioconférence, le détenu assume lui aussi. "Je mérite d'être condamné, j'ai fait une connerie". Aujourd'hui, les quatre prévenus ne se fréquentent plus.

Reconnus coupables

Les quatre jeunes ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel, avec des peines plus clémentes que celles requises par la procureure de la République. Le plus âgé, déjà en détention, écope d'une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve.

'autre homme est condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve. Pour les deux femmes, c'est une peine d'un an de prison avec sursis simple.