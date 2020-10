Périgueux : quatre mineurs en garde à vue pour avoir dégradé des véhicules

Par Théo Caubel , France Bleu Périgord - Mis à jour le -

Au moins six voitures ont été dégradées dans la nuit de samedi à dimanche rue du Jardin public et rue Eugène le Roy à Périgueux. Les auteurs ont été arrêtés. Il s'agit de quatre mineurs âgés entre 15 et 17 ans.