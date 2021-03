Périgueux : "Seigneur pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font", la vierge moustachue taguée

La vierge moustachue de l'artiste périgourdine Mac Marik' ne passe pas pour certains. Elle a été taguée. Depuis ce vendredi 12 mars, on peut lire dessus "Seigneur pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font". Le message a été inscrit au marqueur. Deux bougies ont aussi été allumées au pied de cette vierge.

Une oeuvre qui fait polémique

Depuis son installation lundi 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes, le collage ne cesse de faire réagir et interpelle. Il représente une vierge Marie avec une moustache et en porte-jarretelles. Elle tient dans ses bras un enfant Jésus tatoué. L'artiste y parle à travers de féminisme et d'inclusivité.