Trois frères condamnés en Dordogne pour neuf vols et délits commis en une semaine

Trois jeunes frères de 24, 23 et 21 ans condamnés pour une succession de vols et délits en Dordogne il y a un an. Le plus jeune écope de 5 mois ferme, les deux ainés d'un an ferme. L'audience a eu lieu en début d'après-midi au tribunal correctionnel de Périgueux.

Le seul frère présent à l'audience a justifié cette semaine de folies par son immaturité Joachim Dauphin "Je venais de me séparer de ma copine. J'ai fait n'importe quoi, sans réfléchir". C'est dans ces termes que l'ainé des trois frères, 24 ans et 11 condamnations, a reconnu les multiples vols devant la cour. Tout commence le 9 janvier 2021. La fratrie est hébergée par une connaissance à Bergerac. Au petit matin, elle part avec sa voiture. Puis 4 jours plus tard, les délits s'enchainent. D'abord le vol de deux voitures sur le parking de l'Ephad de Neuvic. Juste après s'être emparé des sacs à main dans la salle de repos des soignants.

Une voiture percutée "pour voir ce que ça fait"

Pendant leur virée à vive allure sur les routes du département, les deux véhicules percutent volontairement une voiture sans permis. Devant les gendarmes, l'un des frères explique qu'il voulait "voir ce que ça fait". La victime termine sa course à quelques mètres du fossé mais heureusement indemne. Le 16 janvier ils sont finalement arrêtés par les gendarmes à Sarlat, grâce à la géolocalisation d'un téléphone.

L'ainé des trois frères, déjà en détention dans le cadre d'une précédent condamnation, écope d'un an ferme. Même sentence pour l'un des autres frères. Le plus jeune écope d'une peine moins forte : 5 mois ferme et 5 avec sursis.