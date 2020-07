Périgueux : un conjoint violent sera jugé pour la troisième fois ce mercredi

Il a déjà été condamné en août et en décembre 2019 pour des violences sur sa compagne. Mais elle l'héberge encore depuis sa sortie de prison, malgré l'interdiction d'entrer en contact prononcée lors du dernier jugement. Un homme de 35 ans sera jugé ce mercredi après-midi pour des violences sur sa compagne, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Périgueux. Le couple avait passé la soirée à faire la fête avec cinq autres personnes (leurs frères ou enfants, accompagnés de copain ou copine), quand le conjoint s'est énervé vers trois heures du matin. Il avait trop bu, et lui a jeté une lampe de chevet au visage. Comme la jeune femme saignait à l'arcade sourcilière, les pompiers puis la police sont intervenus, mais le conjoint avait pris la fuite avant leur arrivée. Les enquêteurs ont retrouvé l'homme de 35 ans dimanche, chez un de ses frères à Mareuil, pour le placer en garde à vue. Le trentenaire conteste les faits, malgré les dépositions des témoins, et il accuse la jeune femme de s'être elle-même cogné la tête pour l'accuser.